МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Россия полностью обеспечена лекарствами от известных штаммов COVID-19, в отечественных аптеках их хватит на 8 месяцев, сообщили РИА Новости в пресс-службе оператора системы маркировки "Честный знак" — Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ). В Москве выявили пять случаев заражения подвидом коронавируса "кентавр"

"По данным Национальной системы цифровой маркировки "Честный знак" запасов препаратов, применяемых для лечения известных штаммов коронавирусной инфекции, в российских аптеках хватит на 8 месяцев", — говорится в сообщении.

Добавляется, что рынок продолжает пополняться лекарствами отечественного и зарубежного производства, поэтому риски дефицита медикаментов отсутствуют.

Аналитики "Честного знака" не фиксируют в настоящее время роста спроса на эти препараты. В первые две недели июля россияне купили 3,1 миллиона пачек лекарств из утвержденного Минздравом перечня (в первые две недели июня было приобретено 4,6 миллиона упаковок). Таким образом спрос на лекарства от коронавирусной инфекции снизился на 32%.

Сообщается, что производство препаратов от коронавируса также не снижается. Согласно данным "Честного знака", для отечественного фармацевтического рынка было произведено и ввезено в первые две недели июля 5,8 миллиона упаковок препаратов, а в первые две недели июня — 5,6 миллиона пачек.

Во вторник глава Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге сообщил о новой волне COVID-19, вызванной подвариантами штамма "омикрон", и призвал страны Европы оперативно принять меры.