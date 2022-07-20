МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Мошенники начали массово звонить россиянам от имени сотовых операторов и предупреждать о подключении к их номеру несанкционированной переадресации, однако в ходе якобы устранения этой проблемы и происходит настройка переадресации смс-сообщений на номера злоумышленников, говорится в сообщении Сбербанка. Эксперт рассказала об активизации кредитных мошенников в России

"В последнее время телефонные мошенники действуют не только от имени полиции, прокуратуры и ФСБ, но и от имени работников телекоммуникационных компаний", — пишет банк.

Так, мнимый "представитель сотового оператора" сообщает потенциальной жертве, что неизвестные якобы подключили к ее номеру несанкционированную переадресацию. Далее злоумышленник убеждает собеседника, что для отключения этой функции необходимо ввести на устройстве короткую команду. Однако после применения этой команды все смс-сообщения, отправляемые на номер жертвы, будут переадресованы на телефон злоумышленника.

"Чаще всего таким способом атакуют людей, чьи платежные данные уже были скомпрометированы (например после "покупки" на фишинговом сайте). Имея номер карты, CVV-код и возможность получать по смс предназначенные человеку одноразовые пароли, мошенник может без препятствий совершать покупки в интернете от имени жертвы, а также зарегистрироваться в личном кабинете интернет-банка и получить доступ ко всем счетам", — пояснили в Сбербанке.

Отмечается, что эта мошенническая схема особенно опасна тем, что после реальной переадресации смс-сообщения приходят только на указанный номер. То есть сообщения не дублируются на настоящий номер абонента, в большинстве случаев он даже не получит уведомления о подключении переадресации. Это значит, что жертва узнает о том, что ее обманули, только когда заметит пропажу средств с карты.

"Не стоит верить на слово сообщениям о том, что вашим финансам или абонентскому номеру что-то угрожает. Лучшее, что можно сделать в такой ситуации, это сразу же завершить звонок и самостоятельно перезвонить в сотовую компанию по официальным контактам для проверки информации. И самое главное: коды подтверждения из смс и реквизиты банковских карт запрашивают только мошенники. Поэтому если вы сталкиваетесь с подобной просьбой, то однозначно имеете дело с преступником", — прокомментировал зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.