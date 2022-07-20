МОСКВА, 21 июл — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин назвал бредом призывы к жителям Европы экономить воду, чтобы "рассердить" его. Путин отметил колоссальные возможности развития кемпингов в России

"Позавчера мне показали картинку — в интернете, в СМИ, в Европе распространяется. Человек изображен, и внизу подпись — "Хочешь рассердить Путина — мой только эти четыре места", — сказал российский лидер в ходе пленарного заседания форума "Сильные идеи нового времени".

Глава государства отметил, что призывы европейских лидеров экономить на воде и электричестве становятся бредом. По его словам, власти Евросоюза вызвали кризис в регионе и теперь "ищут виноватых".