МОСКВА, 24 июл — ПРАЙМ. Ряд департаментов французского региона Пэи-де-ла-Луар и Новой Аквитании объявили красный уровень угрозы засухи. Как сообщает местный телеканал BFM TV, в такой ситуации предусмотрено резкое ограничение на использование воды.

Запрет распространяется на любые неприоритетные цели, в том числе на сельскохозяйственные нужды.

На востоке Франции власти пока ввели желтый или оранжевый уровень угрозы засухи. Здесь начали действовать запреты на мытье машин и применение воды в частных садах.

Отмечается, что угроза засухи в стране растет. Причина: аномальная затяжная жара и отсутствие дождей.

Напомним, что ранее в столице Франции Париже ввели запрет на использование кондиционеров при открытых дверях в жару: за это грозит штраф в размере 150 евро.

Франция оказалась не единственной пострадавшей от аномальной жары европейской страной. Красный уровень угрозы ранее был введен в 16 городах Италии, в том числе Риме, Милане, Флоренции и Турине. В этой стране температура воздуха держится на отметке выше 40 градусов. температурные рекорды были побиты в Дании (35,6 градуса) и в Великобритании (39,1 градуса).