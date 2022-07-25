МОСКВА, 25 июл — ПРАЙМ. Генеральный консул Китая в Белфасте Чжан Мэйфан опубликовала в Twitter подборку высказываний американских дипломатов о вмешательстве во внутренние дела других стран, сообщает РИА Новости. В Китае оценили шансы США потерять Аляску из-за давления на Россию

В частности, были приведены слова экс-госсекретаря США Майка Помпео "мы лгали, мы обманывали, мы крали", высказывание бывшего советника президента Соединенных Штатов по нацбезопасности Джона Болтона: "Как человек, который помог спланировать госпереворот… это требует много времени".

Также Мэйфан напомнила, что на вопрос о вмешательства Вашингтона в выборы в других странах экс-глава ЦРУ Джеймс Вулси ответил: "Ням, ням, ням".

Комментируя эту публикацию, посол Китая на Кубе Ма Хуэй задался вопросом: "Таков международный порядок, основанный на правилах?"