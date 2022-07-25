Китайские дипломаты "разоблачили" американских коллег
Дипломат КНР Мэйфан опубликовала подборку цитат коллег из США о вмешательстве в чужие дела
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МОСКВА, 25 июл — ПРАЙМ. Генеральный консул Китая в Белфасте Чжан Мэйфан опубликовала в Twitter подборку высказываний американских дипломатов о вмешательстве во внутренние дела других стран, сообщает РИА Новости.
В частности, были приведены слова экс-госсекретаря США Майка Помпео "мы лгали, мы обманывали, мы крали", высказывание бывшего советника президента Соединенных Штатов по нацбезопасности Джона Болтона: "Как человек, который помог спланировать госпереворот… это требует много времени".
Также Мэйфан напомнила, что на вопрос о вмешательства Вашингтона в выборы в других странах экс-глава ЦРУ Джеймс Вулси ответил: "Ням, ням, ням".
Комментируя эту публикацию, посол Китая на Кубе Ма Хуэй задался вопросом: "Таков международный порядок, основанный на правилах?"
https://1prime.ru/society/20220725/837591101.html
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