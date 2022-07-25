В Брюсселе испугались, что Италия станет "троянским конем" на службе Путина
El Pais пишет об опасениях Евросоюза, что Италия станет "троянским конем" на службе Путина
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МОСКВА, 25 июл — ПРАЙМ. Власти Евросоюза обеспокоились, что после отставки премьер-министра Марио Драги Италия станет "троянским конем" России в Европе, заявил в статье для издания El Pais обозреватель Бернардо де Мигель.
"В столице ЕС опасаются, что Италия в лучшем случае станет слабым звеном в общей стратегии противостояния Москве, а в худшем случае — троянским конем на службе у российского президента Владимира Путина", — написал обозреватель.
При этом Мигель отметил, что беспокойство Брюсселя главным образом вызывает тот факт, что Италия в существенной степени зависит от поставок углеводородов из России.
https://1prime.ru/society/20220725/837591676.html
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