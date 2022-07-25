МОСКВА, 25 июл — ПРАЙМ. Злоумышленники, использующие cмс-сообщения от лица крупных компаний с предложением подработать для выманивания денег у пользователей, активизировались в России, сообщила РИА Новости старший контент-аналитик "Лаборатории Касперского" Татьяна Куликова. Эксперт объяснила, как нужно общаться с телефонными мошенниками

Ранее корреспондент РИА Новости убедился в том, что от имени якобы крупных компаний, как например Ozon и AliExpress, пользователям стали приходить смс-сообщения на номер телефона и в мессенджере Telegram с предложением подработки на дому. В них обещают выплаты в тот же день в размере от 50 тысяч до 200 тысяч рублей за день.

"Скам – это вид онлайн-мошенничества, цель которого – выманить деньги пользователей. Его суть обычно сводится к следующему: нужно заплатить небольшую сумму денег сейчас, чтобы в перспективе заработать в разы больше. Этот прием стал уже классическим, и имеет множество разновидностей…. Если для перевода денег человек указывал на мошенническом сайте данные своей карты, то он также рискует и ее сохранностью", — отмечает Куликова.

В пресс-службе Ozon также сообщили РИА Новости, что схема с использованием смс о найме сотрудников на удаленную работу подразумевает достаточно стандартные уловки для увода пользователей на фишинговые ресурсы. "В Ozon мы боремся с этим при помощи целого комплекса мер. Среди них — отслеживание нашей службой информационной безопасности фишинговых сайтов, аккаунтов мошенников в соцсетях и мессенджерах и их последующая блокировка. Мы также круглосуточно проверяем появление новых доменов, похожих по названию на Ozon.ru на предмет мошенничества и потенциальной угрозы пользователям", — добавили в маркетплейсе. В AliExpress на запрос РИА Новости не ответили.

Кроме того, Куликова рекомендовала пользователям критически относиться к предложениям легкого заработка, особенно если поступают просьбы внести какую-либо сумму заранее. В Ozon уточнили, что общаясь с потенциальными кандидатами, компания не просит их перейти по каким-либо ссылкам в социальные сети, прислать данные банковских карт или зарегистрироваться на каких-либо ресурсах.

"Чтобы не стать жертвой мошенников, перепроверяйте информацию о любом выгодном предложении в интернете…. Также следует помнить, что для получения денежного перевода вам не требуется сообщать отправителю CVV или CVC код, расположенный на обороте вашей карты, или передавать коды подтверждения, которые приходят на ваше устройство", — заключила аналитик исследовательской группы Positive Technologies Яна Юракова.