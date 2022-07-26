МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. Жители России в возрасте от 27 до 29 лет легче всего находят работу, в то время как граждане старше 60 лет испытывают большие трудности при трудоустройстве, говорится в исследовании ресурса SuperJob, результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости. Россияне увеличили объем средств на банковских счетах

В своем материале аналитики предложили соискателям оценить сложность поиска работы по 10-балльной шкале. Средний ответ по рынку труда — 6,4 балла. "Россияне в возрасте от 27 до 29 лет реже всего сталкиваются с проблемами поиска работы и оценивают сложность трудоустройства всего в 4,7 балла. Больше всего трудностей в поиске работы испытывают россияне старше 60 лет — 8,2 балла", — выяснили специалисты.

Аналитики уточнили, что проще всего находят работу мужчины в 27-29 лет, а женщинам, наоборот, приходится ждать до 30. "Наиболее трудный период для поиска работы у мужчин — это 51-53 года, 8,5 балла, у женщин — от 54 до 56 лет — 8,3 балла", — говорится в сообщении.

В ходе исследования, которое провели в период с 12 по 25 июля этого года, специалисты опросили 5 тысяч респондентов – экономически активных россиян старше 18 лет из всех округов РФ.

По сравнению с предыдущим аналогичным исследованием, которое провели в апреле 2022 года, средняя оценка сложности поиска работы снизилась — с 7,3 балла до 6,4 балла.