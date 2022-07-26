МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. Политика властей Молдавии угрожает ее территориальной целостности, написал в своем Telegram-канале российский сенатор Алексей Пушков. В Молдавии одобрили меры смягчения энергетического кризиса

Сенатор уверен, что угроза для Молдавии исходит от президента Майи Санду, которая намеревается превратить страну в "румынскую провинцию".

"Это — реальная угроза: Приднестровье, судя по настроениям его граждан и заявлениям его руководства, не намерено идти по этому пути", — резюмировал Пушков.