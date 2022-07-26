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Пушков объяснил, кому и чему угрожают власти Молдавии
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Политика властей Молдавии угрожает ее территориальной целостности, написал в своем Telegram-канале российский сенатор Алексей Пушков. Сенатор уверен, что угроза для Молдавии... ПРАЙМ, 26.07.2022
новости, общество , экономика, мировая экономика, россия, алексей пушков, молдавия, майя санду, территориальная целостность
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. Политика властей Молдавии угрожает ее территориальной целостности, написал в своем Telegram-канале российский сенатор Алексей Пушков.
Сенатор уверен, что угроза для Молдавии исходит от президента Майи Санду, которая намеревается превратить страну в "румынскую провинцию".
"Это — реальная угроза: Приднестровье, судя по настроениям его граждан и заявлениям его руководства, не намерено идти по этому пути", — резюмировал Пушков.