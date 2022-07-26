МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. Упростить получение социальных услуг для граждан России через портал Госуслуги предложили в министерстве труда и социальной защиты, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства. Минтруд рассказал о создании нового государственного фонда

"Минтруд предложил упростить получение социальных услуг. Организации, предоставляющие социальные услуги в рамках НСУ (поликлиники, пригородные железнодорожные кассы), смогут получить выписку, подтверждающую право гражданина на получение государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг (НСУ), через госуслуги", — говорится в сообщении.

Таким образом, рецепты на льготные лекарства будут выдаваться медицинскими организациями при предъявлении электронной выписки без сбора справок. Подобный механизм будут использовать и при оформлении льготных проездных на электрички. Также предлагается заменить справку выпиской, подтверждающей право гражданина на социальные услуги.

Набор социальных услуг — перечень услуг, предоставляемых отдельным категориям граждан. В его состав входит обеспечение лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов; предоставление путёвки на санаторно-курортное лечение; проезд на пригородных электричках и на междугородном транспорте к месту лечения и обратно.