"Недружественным" иностранцам запретят покупку земельных участков в России
СМИ: гражданам недружественных стран могут запретить покупку земельных участков в России
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МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Гражданам и юрлицам недружественных государств могут запретить приобретать земельные участки в России, сообщают "Известия", ссылаясь на уже внесенный в правительство соответствующий законопроект.
Согласно этому же законопроекту, должен быть ограничен оборот земли, которой уже владеют субъекты из недружественных государств. Это означает, что граждане и компании из этих стран не смогут не только покупать землю в России, но и продавать уже находящиеся в их собственности наделы гражданам недружественных государств.
При этом отмечается, что документ не предполагает изъятие ранее приобретенных земель.
Как пишут "Известия", эта инициатива разработана в качестве ответной меры на введение антироссийских санкций западными странами.
https://1prime.ru/society/20220727/837616499.html
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