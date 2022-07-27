МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Гражданам и юрлицам недружественных государств могут запретить приобретать земельные участки в России, сообщают "Известия", ссылаясь на уже внесенный в правительство соответствующий законопроект. Власти Финляндии ограничили покупку участков россиянами, заявил торгпред

Согласно этому же законопроекту, должен быть ограничен оборот земли, которой уже владеют субъекты из недружественных государств. Это означает, что граждане и компании из этих стран не смогут не только покупать землю в России, но и продавать уже находящиеся в их собственности наделы гражданам недружественных государств.

При этом отмечается, что документ не предполагает изъятие ранее приобретенных земель.

Как пишут "Известия", эта инициатива разработана в качестве ответной меры на введение антироссийских санкций западными странами.