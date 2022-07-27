МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Каждый одиннадцатый россиянин занят в сфере услуг, при этом количество провайдеров услуг — самозанятых и компаний — с апреля 2021 года по март 2022 года увеличилось в стране на 9%, до 4,5 миллиона, говорится в совместном исследовании агентства Data Insight и сервиса для размещения объявлений "Авито", которое есть в распоряжении РИА Новости. Россияне увеличили объем средств на банковских счетах

"Количество провайдеров услуг — самозанятых и компаний — увеличилось на 9%: с 4,1 миллиона до 4,5 миллиона. При этом всего в сегменте микробизнеса рынка услуг в России занято 8,6 миллиона человек. Это каждый 11-ый россиянин в возрасте 18-64 лет", — говорится в сообщении.

Рынок онлайн-заказа услуг за последний год вырос в РФ на 13%, с апреля 2021 года по март 2022 года россияне совершили порядка 2,6 миллиарда заказов услуг (против 2,4 миллиарда заказов с апреля 2020 года по март 2021 года). Площадка "Авито" сохранила свое лидерство по использованию среди исполнителей услуг, ее используют 55% всех провайдеров услуг, публикующих свои предложения в интернете. На втором месте по состоянию на март — "ВКонтакте" (43%), на третьем — Instagram* (запрещена в РФ как экстремистская организация) с 42%.

В мае в топ-3 площадок по доле привлеченных онлайн-заказов вошли "Авито" (31%), "ВКонтакте" (15%) и собственные сайты провайдеров услуг (13%). Из списка лидеров исчез Instagram* — после его блокировки в РФ. В марте список лидеров выглядел иначе: "Авито" (29%), Instagram* (18%), "ВКонтакте" (13%).

При этом в топ-3 площадок по доле онлайн-выручки по состоянию на март вошли "Авито" (29%), собственные сайты провайдеров (15%) и "ВКонтакте" (13%).

Согласно исследованию, самыми массовыми категориями услуг по числу работающих исполнителей по состоянию на март являются строительство и благоустройство (18%), ремонт жилья (12%), деловые услуги (10%) и услуги в сфере красоты и здоровья (10%). В топ-3 категорий услуг количеству заказов по состоянию на март вошли красота и здоровье (27%), перевозки и курьеры (18%), обучение (9%).

*Запрещена в РФ как экстремистская организация