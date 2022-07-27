МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Соискатели в России чаще всего отказывают работодателям, пригласившим их занять вакансию, из-за низкой зарплаты, расположения далеко от дома и неинтересных задач, говорится в исследовании сервиса "Работа.ру" и сервиса для подбора персонала и обработки резюме "СберПодбор" (входят в экосистему Сбербанка), которое имеется в распоряжении РИА Новости. Работодатели стали реже требовать высшее образование у соискателей

"Одной из главных причин отказа соискателей стало низкое зарплатное предложение — об этом сказали 53% участников опроса. 34% респондентов отклоняли предложение работодателя, так как работа находилась далеко от дома. Каждый третий (29%) отказывался от работы, так как задачи и сама работа были не интересными", — выяснили аналитики, проведя исследование в июле текущего года, в котором приняли участие 3,2 тысячи совершеннолетних россиян из всех регионов страны, из которых 77% (около 2,5 тысячи) когда-либо отказывали работодателю.

Также причинами отказа часто становятся: предложение более выгодного варианта работы (28%), плохие отзывы о работодателе в интернете (24%), несовпадение ценностей соискателя и компании (14%), предложение должности ниже текущей (13%), отсутствие бонусов вроде ДМС или премий (9%) и коллектив (6%).

"Соискатели в сфере производства чаще отказывали из-за низкой зарплаты (57%), месторасположения работы (35%) и плохих отзывов (34%), а специалисты из сферы управления персоналом также отмечали низкое зарплатное предложение (55%), неинтересные задачи (35%) и расстояние от работы до дома (35%)", — отмечается в исследовании.

Кроме того, аналитики сервиса по подбору персонала изучили и категоризировали около 2 тысяч причин отказов от предложений по работе в первой половине 2022 года. Самой популярной причиной стал самостоятельный отказ соискателя — почти каждый второй (44%) отказывается от потенциального предложения работодателя. Реже (19%) отказывают работодатели из-за несоответствия соискателя уровню должности и недостатка квалификации, еще 14% не выходят на связь.

Среди менее распространенных причин отказов оказались неприемлемые личные качества (4%), несовпадение зарплатных ожиданий соискателя и возможностей работодателя (3%), демографические причины — возраст, гражданство, пол и так далее (1%), слишком большой опыт соискателя (1%) и другие причины (14%).