МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Самые высокооплачиваемые вакансии в регионах с численностью населения до 500 тысяч человек предлагают программистам, инженерам, руководителям, а также специалистам в сфере продаж и в инженерно-техническом секторе, говорится в исследовании ресурса SuperJob, результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости. Россияне назвали желаемый размер зарплаты для комфортной жизни

"В числе наиболее привлекательных по уровню дохода вакансий в июле — предложения для программистов, руководителей, инженеров, специалистов в сфере продаж и в инженерно-техническом секторе и строительстве для квалифицированных рабочих", — выяснили специалисты.

Отмечается, что самыми высокооплачиваемыми предложениями для соискателей из небольших российских городов стали вакансии менеджера активных продаж в Туле на зарплату 200 тысяч рублей, руководителя филиала в Твери (от 200 тысяч) и разработчика C++ в Брянске (также от 200 тысяч рублей).

При этом в Туле больше всего также готовы платить квалифицированным рабочим в строительстве и производстве. Так, монтажнику светопрозрачных конструкций предлагают от 120 тысяч, а прорабу по монтажу наружных инженерных сетей – от 80 до 110 тысяч рублей. В Мурманске же руководителю отдела строительного контроля предлагают от 135 тысяч, а горному инженеру-маркшейдеру (специалисту по проведению пространственно-геометрических измерений в недрах земли) − от 100 тысяч рублей.

Однако в Вологде, Симферополе и Нижнем Тагиле в топе вакансий находятся предложения для врачей. Например, врачу-стоматологу в Вологде предлагают от 100 тысяч, врачу-патологоанатому в Симферополе – от 90 тысяч, а врачу анестезиологу-реаниматологу в Нижнем Тагиле готовы платить от 80 до 100 тысяч рублей.

Эксперты отмечают, что прирост числа вакансий за месяц составил 9%. Наиболее значительный прирост — у служб доставки (+68%), а спрос на персонал в сельском хозяйстве за месяц увеличился более чем в 1,5 раза (+55%). "Вакансий в сфере консалтинга стало больше на 52%: основной прирост спроса пришелся на сегмент управления проектами. Вакансий для специалистов по закупкам за месяц стало больше на 44%. Спрос в IT-сфере увеличился на треть… В транспортно-логистической отрасли вакансий стало на четверть больше", — добавляется в исследовании.