МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Большинство немцев ожидают, что в ближайшие пять лет их финансовое положение ухудшится, и настроены на длительный экономический кризис, пишет Der Spiegel со ссылкой на результаты исследования, проведенного Институтом изучения общественного мнения Civey. Немцы стали мыться реже

Как показало исследование, снижения экономического уровня страны ожидают 71% жителей Германии, а в улучшении ситуации уверены 11%. При этом 36% респондентов отметили, что их личное положение ухудшилось в связи с подорожанием энергоресурсов и продуктов питания.

На текущий момент 58% немцев считают свое экономическое положение самым плохим с момента проведения аналогичного мониторинга в мае 2017 года.