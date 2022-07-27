Der Spiegel узнал, каких изменений в своем финансовом положении ждут немцы
Der Spiegel: более 70% граждан Германии ждут в ближайшие 5 лет ухудшения своего положения
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МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Большинство немцев ожидают, что в ближайшие пять лет их финансовое положение ухудшится, и настроены на длительный экономический кризис, пишет Der Spiegel со ссылкой на результаты исследования, проведенного Институтом изучения общественного мнения Civey.
Как показало исследование, снижения экономического уровня страны ожидают 71% жителей Германии, а в улучшении ситуации уверены 11%. При этом 36% респондентов отметили, что их личное положение ухудшилось в связи с подорожанием энергоресурсов и продуктов питания.
На текущий момент 58% немцев считают свое экономическое положение самым плохим с момента проведения аналогичного мониторинга в мае 2017 года.
https://1prime.ru/society/20220727/837617638.html
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