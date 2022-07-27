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Херсонские власти открыли паромную переправу в районе Антоновского моста
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МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Паромная переправа налажена в районе Антоновского моста через Днепр в Херсоне. Об этом заявил заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл... ПРАЙМ, 27.07.2022
общество , новости, херсонская область, переправа
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МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Паромная переправа налажена в районе Антоновского моста через Днепр в Херсоне. Об этом заявил заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.
Власти Херсонской области перекрыли в среду движение по Антоновскому мосту. Они пообещали восстановить транспортный переход, соединяющий город с левобережной частью области.
"Паромная переправа уже доставляет жителей Херсона с левого на правый берег и обратно. Переправа работает в районе Антоновского моста", — сказал Стремоусов журналистам.
По его словам, маршрут и место причаливания паромной линии постоянно будут меняться.