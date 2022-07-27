МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Паромная переправа налажена в районе Антоновского моста через Днепр в Херсоне. Об этом заявил заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов. Урожай зерновых в Херсонской области превысил один миллион тонн

Власти Херсонской области перекрыли в среду движение по Антоновскому мосту. Они пообещали восстановить транспортный переход, соединяющий город с левобережной частью области.

"Паромная переправа уже доставляет жителей Херсона с левого на правый берег и обратно. Переправа работает в районе Антоновского моста", — сказал Стремоусов журналистам.

По его словам, маршрут и место причаливания паромной линии постоянно будут меняться.