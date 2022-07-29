МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. Правительство России направит из резервного фонда 200 миллиардов рублей на выплату страховых пенсий и пособий, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. Власти направят более десяти миллиардов рублей на доплаты пенсионерам

"Выделить в 2022 году Минфину России для предоставления межбюджетного трансферта бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации на обязательное пенсионное страхование бюджетные ассигнования в размере 200 000 000 тысяч рублей из резервного фонда правительства Российской Федерации, имея в виду 100-процентное исполнение в 2022 году обязательств по выплате страховых пенсий и пособий, предусмотренных законодательством Российской Федерации", — говорится в документе.

Согласно распоряжению, Минфину РФ также поручено осуществить контроль за целевым и эффективным использованием средств, а также предоставить доклад в правительство РФ до 31 марта 2023 года.