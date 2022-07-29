На выплаты страховых пенсий и пособий направят средства из резервного фонда
Правительство выделит 200 миллиардов рублей на страховые пенсии и пособия
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МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. Правительство России направит из резервного фонда 200 миллиардов рублей на выплату страховых пенсий и пособий, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
"Выделить в 2022 году Минфину России для предоставления межбюджетного трансферта бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации на обязательное пенсионное страхование бюджетные ассигнования в размере 200 000 000 тысяч рублей из резервного фонда правительства Российской Федерации, имея в виду 100-процентное исполнение в 2022 году обязательств по выплате страховых пенсий и пособий, предусмотренных законодательством Российской Федерации", — говорится в документе.
Согласно распоряжению, Минфину РФ также поручено осуществить контроль за целевым и эффективным использованием средств, а также предоставить доклад в правительство РФ до 31 марта 2023 года.
https://1prime.ru/society/20220729/837646254.html
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