МОСКВА, 30 июл — ПРАЙМ. В американской лотерее Mega Millions один из билетов, купленных в Иллионойсе, оказался выигрышным, приз составил 1,33 миллиарда долларов. Об этом сообщили организаторы лотереи. Индекс потребительских настроений в США вырос лучше прогноза в июле

Отмечается, что победителем в последней лотерее стал обладатель билета в Иллинойсе. "В одном билете совпали всех шесть номеров, необходимых для приза $1,337 миллиарда", — подчеркивают организаторы.

Уточняется, что окончательный размер выигрыша стал выше ожидаемых 1,28 миллиарда долларов.

Разыгранная сумма джекпота стала второй по величине за всю двадцатилетнюю историю лотереи Mega Millions. Рекорд был установлен в 2018 году, когда билет, купленный в американском штате Южная Каролина, принес победителю больше полутора миллиардов долларов.