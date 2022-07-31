МОСКВА, 31 июл — ПРАЙМ. Россияне в первом полугодии текущего года сократили траты на онлайн-образование детей на 21% из-за выхода из "ковидных" ограничений, говорится в исследовании банка "Русский стандарт", которое имеется в распоряжении РИА Новости. Россияне назвали приемлемую стоимость кофе навынос

"Рейтинг самых популярных у родителей категорий трат на подрастающее поколение в зависимости от количества операций по картам в январе-июне 2022 года выглядит следующим образом: игрушки, цифровые товары, канцтовары и школьные принадлежности, детская одежда и обувь, образование", — выяснили в банке.

Самые высокие чеки оказались у платежей за образование, однако за год они существенно снизились, в том числе из-за выхода из "ковидных" ограничений и возвращения в школы. "За всевозможных онлайн-репетиторов и интернет-курсы для детей в первой половине текущего года в среднем платили 6 642 рубля. При этом относительно прошлого года чек здесь снизился – ранее он был 8 415 рублей", — сказано в исследовании.

Отмечается, что россияне нарастили траты на игрушки детям за год на 13%: в текущем году средняя сумма такой покупки по картам – 1 813 рублей, а годом ранее была 1 600 рублей. Средний чек на различные гаджеты и аксессуары к ним подрос на 38,5%: в текущем году он составил 777 рублей, тогда как в первой половине 2021 года был 561 рубль.

Стоимость обновления детского гардероба в первом полугодии 2022 года достигла 3 798 рублей против 2 473 рублей за аналогичный период прошлого года. В среднем на одну покупку канцтоваров в январе-июне 2022 года россияне тратили 674 рубля, что на 16% больше показателя годом ранее.