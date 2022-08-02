МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. За последний год количество мошеннических сайтов под видом онлайн-аптек в России увеличилось более чем вдвое, рассказал в интервью "Известиям" руководитель службы исследований, кибераналитики и развития Группы компаний Т1 Александр Новиков. Эксперт объяснил, как мошенники могут узнать остаток на счете

По данным Новикова, по итогам первого полугодия прошлого года было зафиксировано 14 подобных ресурсов, а с начала 2022 года — уже 32.

Он отмечает, что применяемые аферистами схемы могут различаться, но, как правило, они выводят свои ресурсы в топ выдачи через рекламу в поисковых системах.

"В итоге пользователи видят ссылки на эти ресурсы раньше, чем ссылки на подлинные сайты аптек. Мошенники могут копировать код и интерфейс официальных сетей или создавать свои сайты, продающие лекарства. После оформления и оплаты заказа, товар до покупателей не доходит, а "аптеки" перестают выходить на связь", — объяснил глава службы исследований.

Эксперты фармрынка считают, что активизация аферистов вызвана значительным повышением спроса на лекарственные препараты, произошедшим в первой половине 2022 года, а также ростом популярности онлайн-покупок.

По данным главы Альянса фармацевтических ассоциаций Викторий Пресняковой, в денежном выражении объем продаж в аптеках только в первом квартале нынешнего года увеличился на 48% по отношению к аналогичным прошлогодним показателям. В то же время он отметила, что спрос на лекарства в онлайне выше, чем в офлайне.