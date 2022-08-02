МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. Президент США Джо Байден не выполнил своих предвыборных обещаний и поставил страну в сложное положение, написал в статье для New York Post экс-глава городского совета Нью-Йорка, демократ Эндрю Стайн. Байден назвал замедление американской экономики "неудивительным"

В статье говорится: "По мере того как мы приближаемся к середине первого срока президента Байдена, становится ясно, что пришло время для него занять свое место в истории в качестве президента переходного периода и уйти в отставку элегантно. Для своей партии и своей страны президент Байден должен уйти в отставку до промежуточных сроков и дать вице-президенту Камале Харрис шанс возглавить выборы".

Также Стайн отметил, что рейтинги одобрения Байдена рекордно низкие даже среди однопартийцев: 64% демократов считают, что ему не следует в 2024 году баллотировался на переизбрание.

Стайн подчеркивает, что в 2021 году Байден сконцентрировался исключительно на продвижении законопроекта о преобразованиях и при этом игнорировал более крупные политические силы, участвующие в росте инфляции и преступности, а также кризисе на южной границе.