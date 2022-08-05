МОСКВА, 5 авг — ПРАЙМ. Безработица в России осенью отойдет от рекордно низкого уровня в 3,9%, который фиксируется в стране последние месяцы, но драматизировать ситуацию не стоит — она контролируема, заявил министр экономического развития Максим Решетников. Решетников допустил продление некоторых нулевых пошлин в рамках ЕАЭС

"У нас действительно она (безработица — ред.) второй месяц подряд держится на рекордно низких значениях — 3,9%, в то же время по ряду отраслей, по ряду предприятий есть рост неполной занятости, поэтому это те индикаторы, за которыми нужно внимательно смотреть. Действительно, думаем, что осенью мы, к сожалению, отойдем от этих рекордно низких значений, но в то же время ситуацию драматизировать не стоит — ситуация контролируема", — сказал Решетников на совещании с участием полпреда президента РФ в Уральском федеральном округе.

Он отметил, что традиционно предприятия в России стараются максимально поддерживать трудовые коллективы, запускать режимы работы, которые позволяют сохранить занятость. Кроме того, государством запущен большой объем поддержки бизнеса, пострадавшего от ограничений, добавил министр.