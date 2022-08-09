МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. В России участились случаи мошенничества при бронировании поездок на сервисе поиска попутчиков BlaBlaCar, пишут "Известия" Мошенники начали предлагать услуги по разблокировке иностранных акций

Как сообщают пострадавшие, мошенники связались с ними, представившись водителями сервиса, и в результате пассажиры были обмануты на десятки тысяч рублей.

Собеседница "Известий", у которой мошенники похитили 12 тысяч рублей, когда она пыталась забронировать поездку из Санкт-Петербурга в Ярославль, рассказала, как действуют аферисты: "После брони нам пришло SMS якобы от BlaBlaCar, что следует оплатить билет, и женщина, с которой мы хотели ехать, начала терроризировать меня в мессенджере: писать, что нужно сделать это как можно быстрее, иначе бронь слетит. (…) Сотрудница, которая нас обслуживала, сказала, что такие виды мошенничества сейчас распространены и у ее знакомой так списали около 100 тысяч рублей".

Издание отмечает, что мошенники, как правило, действуют по одному из двух сценариев. Первый — убедить пассажира внести предоплату за поездку и самоустраниться. Второй — использовать фишинговый сайт, чтобы получить данные банковской карты и списать с нее все деньги. Эти сайты, внешне напоминающие BlaBlaCar, предлагают пользователю совершить оплату по внешней ссылке.