В России увеличивается число мошенников в BlaBlaCar
СМИ: в России возросло число мошенников при бронировании поездок в BlaBlaCar
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МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. В России участились случаи мошенничества при бронировании поездок на сервисе поиска попутчиков BlaBlaCar, пишут "Известия".
Как сообщают пострадавшие, мошенники связались с ними, представившись водителями сервиса, и в результате пассажиры были обмануты на десятки тысяч рублей.
Собеседница "Известий", у которой мошенники похитили 12 тысяч рублей, когда она пыталась забронировать поездку из Санкт-Петербурга в Ярославль, рассказала, как действуют аферисты: "После брони нам пришло SMS якобы от BlaBlaCar, что следует оплатить билет, и женщина, с которой мы хотели ехать, начала терроризировать меня в мессенджере: писать, что нужно сделать это как можно быстрее, иначе бронь слетит. (…) Сотрудница, которая нас обслуживала, сказала, что такие виды мошенничества сейчас распространены и у ее знакомой так списали около 100 тысяч рублей".
Издание отмечает, что мошенники, как правило, действуют по одному из двух сценариев. Первый — убедить пассажира внести предоплату за поездку и самоустраниться. Второй — использовать фишинговый сайт, чтобы получить данные банковской карты и списать с нее все деньги. Эти сайты, внешне напоминающие BlaBlaCar, предлагают пользователю совершить оплату по внешней ссылке.
https://1prime.ru/society/20220809/837732959.html
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