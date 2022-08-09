МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Возобновление ограничений из-за коронавируса на текущем этапе развития эпидемиологической ситуации в стране не требуется, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. При этом лицам из групп риска рекомендуется носить маски в общественных местах, местах скопления людей, на транспорте и в закрытых помещениях, на работе или учебе. Минздрав зарегистрировал новую назальную вакцину от коронавируса

"На текущем этапе развития эпидемического процесса, связанного с распространением сублиний BA.4/BA.5 штамма "омикрон", возобновление ограничительных мер не требуется", — сказано в сообщении ведомства.

В Роспотребнадзоре также отметили, что за последние две недели на варианты "омикрона" ВА.4 и ВА.5 приходится почти 93% подтвержденных случаев COVID-19 в России, "кентавр" выявлен лишь в одном случае, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. Неделей ранее сообщалось, что на варианты ВА.4 и ВА.5 приходится около 82,5% подтвержденных случаев коронавируса в России.

По итогам последней недели в России зарегистрировано 117 752 случая заболевания COVID-19, показатель заболеваемости на 59,7% выше, чем на прошлой неделе. Превышение средних показателей заболеваемости зарегистрировано в 12 регионах страны, уточнили в пресс-службе.