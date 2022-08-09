МОСКВА, 9 авг — ПРЙАМ. Риск распространения вируса "Ланъя" в России практически отсутствует благодаря осуществлению мероприятий по санитарной охране, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. Роспотребнадзор не планирует возобновлять антиковидные ограничения

"Мероприятия по санитарной охране территории Российской Федерации, реализуемые Роспотребнадзором, в настоящее время позволяют свести к минимуму риски завоза в страну инфекционных заболеваний. Риск распространения болезни на территории России практически отсутствует", — сказано в сообщении ведомства.

Ранее "Медицинский журнал Новой Англии" (NEJM) опубликовал совместное исследование китайских и сингапурских ученых. Ученые заявили о выявлении на территории Китая нового вида генипавируса, который они назвали "Ланъя". Вирус был обнаружен в 2018 году в результате геномного исследования материала глоточного мазка от пациента с лихорадкой. В последующем до августа 2021 года вирус выявлен у 35 человек в провинциях Шаньдун и Хэнань.

Симптомы заражения этим вирусом включают в себя лихорадку, усталость, кашель, анорексию, миалгию, тошноту, рвоту. Ученые, чьи слова приводи издание, отмечают, что новый вирус похож на вирус Нипах, однако до сих пор случаи заражения не были смертельными или очень серьезными. При этом ученые пока не определили, может ли "Ланъя" передаваться от человека к человеку. В животном мире чаще всего вирус выявлялся у землероек, антитела к вирусу также были обнаружены у коз и собак.