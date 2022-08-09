МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Минцифры России вновь ввело плату за использование единой биометрической системы (ЕБС), соответствующий приказ министерства опубликован на его сайте. В Минцифры пояснили, как будут собирать биометрию с россиян

В начале июня Минцифры опубликовало на своем сайте приказ, согласно которому до конца 2022 года было отменено взимание платы за использование ЕБС. До этого плата за использование системы взималась с тех, кто идентифицирует граждан с помощью биометрии. Это могли быть органы власти, финансовые и иные организации, индивидуальные предприниматели, нотариусы.

"Приказываю: отменить приказ… от 6 июня 2022 г. № 455 "О внесении изменений в приказ Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 19 мая 2021 г. № 474 "Об утверждении методики расчета взимания платы за использование единой информационной системы персональных данных, обеспечивающей обработку, включая сбор и хранение биометрических персональных данных, их проверку и передачу информации о степени их соответствия представленным биометрическим персональным данным физического лица", — говорится в тексте документа.

Единая биометрическая система, разработанная "Ростелекомом" по инициативе Минцифры и ЦБ, заработала в России с июня 2018 года. Так, граждане получили возможность открывать счета, вклады и получать кредиты, пройдя идентификацию через ЕБС и, предварительно, проверку по логину и паролю на портале госуслуг. Согласно принятому в прошлом году закону, в статусе государственной информационной системы ЕБС заработала с 30 декабря 2021 года.