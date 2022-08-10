Юрист Мстоян: за хранение консервов в подвале многоэтажки грозит штраф до 15 тысяч рублей
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МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. Хранение законсервированных продуктов в непредназначенных для этого помещениях грозит жителям многоэтажек штрафом до 15 тысяч рублей, сообщил РИА Недвижимость старший юрист адвокатского бюро "Леонтьев и партнеры" Тамаз Мстоян.
Он напомнил, что хранить зимние заготовки в подвале многоэтажного дома разрешено только в специальных кладовых, которые приобретаются жильцами в собственность.
"Другие помещения подвала относятся к местам общего пользования, и хранить там личные вещи, в том числе консервацию, прямо запрещено законом. Жильцам за это может грозить штраф в размере от 5 до 15 тысяч рублей", — сказал юрист.
Чаще всего нарушения обнаруживают органы пожарного надзора, уточнил Мстоян. Они инициируют привлечение к ответственности собственников, а также выносят предупреждение в адрес ТСЖ или управляющей компании, которые отвечают за содержание и состояние общего имущества собственников в многоквартирном доме. Для них по закону за это тоже предусмотрен штраф — от 20 до 30 тысяч рублей.
https://1prime.ru/society/20220810/837744001.html
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