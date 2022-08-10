МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. Хранение законсервированных продуктов в непредназначенных для этого помещениях грозит жителям многоэтажек штрафом до 15 тысяч рублей, сообщил РИА Недвижимость старший юрист адвокатского бюро "Леонтьев и партнеры" Тамаз Мстоян. ФАС назначила штрафы на 22 миллиона рублей за задержки с подключением газа

Он напомнил, что хранить зимние заготовки в подвале многоэтажного дома разрешено только в специальных кладовых, которые приобретаются жильцами в собственность.

"Другие помещения подвала относятся к местам общего пользования, и хранить там личные вещи, в том числе консервацию, прямо запрещено законом. Жильцам за это может грозить штраф в размере от 5 до 15 тысяч рублей", — сказал юрист.

Чаще всего нарушения обнаруживают органы пожарного надзора, уточнил Мстоян. Они инициируют привлечение к ответственности собственников, а также выносят предупреждение в адрес ТСЖ или управляющей компании, которые отвечают за содержание и состояние общего имущества собственников в многоквартирном доме. Для них по закону за это тоже предусмотрен штраф — от 20 до 30 тысяч рублей.