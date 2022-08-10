МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. Правительство Японии в полном составе ушло в отставку, передает агентство Киодо. СМИ: суши-индустрия Японии пострадала из-за антироссийских санкций

Как отмечает агентство, ожидается, что о новом составе правительства под руководством премьер-министра Фумио Кисиды станет известно в ближайшее время.

Изначально перестановки прогнозировались на начало сентября, но премьер Кисида решил провести их сейчас, чтобы ускорить продвижение экономической концепции "нового капитализма", в связи с необходимостью принятия мер из-за подорожания продуктов питания и энергоресурсов, а также чтобы успеть заранее подготовиться к сессии парламента.