Киодо сообщило об уходе правительства Японии в отставку в полном составе
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МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. Правительство Японии в полном составе ушло в отставку, передает агентство Киодо.
Как отмечает агентство, ожидается, что о новом составе правительства под руководством премьер-министра Фумио Кисиды станет известно в ближайшее время.
Изначально перестановки прогнозировались на начало сентября, но премьер Кисида решил провести их сейчас, чтобы ускорить продвижение экономической концепции "нового капитализма", в связи с необходимостью принятия мер из-за подорожания продуктов питания и энергоресурсов, а также чтобы успеть заранее подготовиться к сессии парламента.
https://1prime.ru/society/20220810/837744771.html
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