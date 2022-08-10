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В Японии назначен новый министр по вопросу экономических связей с Россией
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МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. Обновленный состав японского правительства по-прежнему включает в себя должность министра, ответственного за экономические связи с Россией, им стал бывший... ПРАЙМ, 10.08.2022
новости, общество , экономика, мировая экономика, япония, правительство, министр, экономика, россия
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. Обновленный состав японского правительства по-прежнему включает в себя должность министра, ответственного за экономические связи с Россией, им стал бывший министр по восстановлению экономики Ясутоси Нисимура, который также назначен министром экономики, торговли и промышленности страны.
Полный список назначений был зачитан генеральным секретарем правительства Хирокадзу Мацуно.