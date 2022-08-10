МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. Обновленный состав японского правительства по-прежнему включает в себя должность министра, ответственного за экономические связи с Россией, им стал бывший министр по восстановлению экономики Ясутоси Нисимура, который также назначен министром экономики, торговли и промышленности страны. Правительство Японии ушло в отставку

Полный список назначений был зачитан генеральным секретарем правительства Хирокадзу Мацуно.