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ООН даст комментарий, если Евросоюз введет запрет на выдачу виз россиянам
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ООН обязательно даст свой комментарий в случае, если Евросоюз решит не выдавать шенгенские визы россиянам, заявил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжарри. Ранее... ПРАЙМ, 10.08.2022
общество , новости, оон, санкции против рф, выдача виз, виза, шенгенская зона
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ООН, 10 авг — ПРАЙМ. ООН обязательно даст свой комментарий в случае, если Евросоюз решит не выдавать шенгенские визы россиянам, заявил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжарри.
Ранее правительство ФРГ вынесло на обсуждение проект решения Евросоюза о запрете выдачи виз гражданам России в рамках седьмого антироссийского пакета санкций.
Отвечая на вопрос РИА Новости о том, сочтет ли ООН подобное решение нарушением прав человека, если оно будет принято, Дюжаррик сказал: "Эсли это произойдет, мы дадим комментарий".