ООН, 10 авг — ПРАЙМ. ООН обязательно даст свой комментарий в случае, если Евросоюз решит не выдавать шенгенские визы россиянам, заявил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжарри. ЕС обсуждает новое содержание антироссийских санкций, заявили в Германии

Ранее правительство ФРГ вынесло на обсуждение проект решения Евросоюза о запрете выдачи виз гражданам России в рамках седьмого антироссийского пакета санкций.

Отвечая на вопрос РИА Новости о том, сочтет ли ООН подобное решение нарушением прав человека, если оно будет принято, Дюжаррик сказал: "Эсли это произойдет, мы дадим комментарий".