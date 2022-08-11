МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Экосистема наземного базирования дронов появится в Иннополисе к концу 2022 года — к существующему "дронопорту" добавятся еще две станции, сообщили РИА Новости в пресс-службе Платформы Национальной технологической инициативе (НТИ) со ссылкой на главу компании Hive (член ассоциации "Аэронекст" НТИ) Николая Ряшина.

"Несмотря на то, что беспилотным воздушным судам не требуется аэропорт, они все равно нуждаются в наземной инфраструктуре. Первый массовый эксперимент по применению экосистемы терминалов наземного базирования БВС ожидается в Иннополисе. Компания Hive планирует к концу года масштабировать проект "дронопортов" и открыть еще две станции для беспилотников вдобавок к уже существующей", — сказал Ряшин.

Он уточнил, что сейчас в Иннополисе действует один полностью автоматизированный дронопорт Hive M300. Он служит для нужд мэрии, групп быстрого реагирования и осуществляет мониторинг строительного процесса. Компания хочет расширить этот опыт и добавить "дронопорты" с зарядной станцией, а также один терминал, где дроны будут получать груз для доставки.

Еще один "дронопорт", который планируется открыть к концу года, позволит беспилотникам получать груз для дальнейшей доставки. "Дронопорт" компании работает с собственным коптером, который может доставлять грузы до 2 килограммов. Пока что это первый экземпляр станции, который будет использоваться в тестовом режиме. Терминалы наземного базирования представляют собой площадки размером 6 на 7 метров, огражденные забором, который помимо ограничения доступа к инфраструктуре защищает от ветра. Внутри располагаются разработанные Hive роботизированные станции.

"Мы делаем все, от железа и робота, до софта. Мы как любая компания, интегрированная в мировую экономику, используем разные компоненты, но у нас сейчас практически нет компонентов из недружественных стран. Так что у нас производство полного цикла. В станции Hive M300 стоит дрон DJI M300, а в новой станции Hive Comb 0 стоит наш собственный дрон", — рассказал Ряшин.