МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. Роскачество опубликовало перечень наиболее популярных схем мошенничества с продажей домашних животных. Мошенники начали предлагать услуги по разблокировке иностранных акций

Самой распространенной уловкой мошенников в ведомстве считают публикацию объявлений о продаже животных с фейковыми фотографиями, взятыми с сайтов питомников. Суть обмана заключается в том, что аферисты по телефону убеждают потенциальных жертв внести предоплату, а после перевода средств пропадают.

Также довольно широко применяется схема с подделкой документов с родословной. Злоумышленники, предъявив фальшивые документы, продают за большие деньги месячных метисов, у которых еще слабо проявляются признаки породы.