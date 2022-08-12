Роскачество раскрыло схемы мошенников с продажей домашних животных
Роскачество опубликовало перечень мошеннических схем с продажей домашних животных
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МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ.Роскачество опубликовало перечень наиболее популярных схем мошенничества с продажей домашних животных.
Самой распространенной уловкой мошенников в ведомстве считают публикацию объявлений о продаже животных с фейковыми фотографиями, взятыми с сайтов питомников. Суть обмана заключается в том, что аферисты по телефону убеждают потенциальных жертв внести предоплату, а после перевода средств пропадают.
Также довольно широко применяется схема с подделкой документов с родословной. Злоумышленники, предъявив фальшивые документы, продают за большие деньги месячных метисов, у которых еще слабо проявляются признаки породы.
https://1prime.ru/society/20220812/837770362.html
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