ВАРШАВА, 14 авг — ПРАЙМ. Польша разрабатывает для ЕС концепцию прекращения выдачи виз гражданам России, сообщил заместитель министра иностранных дел республики Перт Вавжик в интервью агентству РАР. В Германии рассказали о провале попытки заменить российский газ

По словам Вавжика, Польша "выступает за расширение санкций ЕС, в частности, в вопросе приостановления договора об облегчении визового режима для граждан России". Однако с этим согласны не все страны ЕС, добавил он. Против этого выступают крупные государства-члены ЕС, в том числе Германия, Франция и Нидерланды. "В связи с тем, что невозможно сломить сопротивление этих государств, чтобы приостановить соглашение об облегчении визового режима для граждан РФ, Польская республика работает над новым решением", — заявил замглавы МИД.

Он добавил, что польская дипломатия уже несколько недель ведет переговоры по этому вопросу с некоторыми государствами, и отметил, что аналогичный взгляд на вопросы виз для россиян имеют Литва, Латвия и Эстония, а также Чехия и Словакия.

"В ближайшие недели мы можем ожидать решения по этому вопросу", — заявил Вавжик.

Замминистра напомнил, что уже несколько месяцев Польша не выдает туристические визы россиянам. В настоящее время визы получают только россияне, которые по работе должны пересечь польско-русскую границу, в том числе водители грузовиков, дипломаты, а также лица, имеющие карту поляка и члены семей граждан Польши и других государств ЕС.

Правительство ФРГ ранее вынесло на обсуждение проект решения ЕС о запрете выдачи шенгенских виз российским гражданам в рамках очередного санкционного пакета. Кроме того, парламент Латвии принял заявление, в котором призвал страны ЕС прекратить выдачу виз гражданам России и Белоруссии.

В Москве заявили, что предложения запретить выдачу шенгенских виз всем гражданам России является проявлением шовинизма, такие заявления европейских политиков не останутся без последствий — "придется за них отвечать", отмечал замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев. Как подчеркивал вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев, предложение лишить россиян права на получение шенгенских виз противоречит обязательствам ЕС в сфере прав человека и нормативным актам самого союза. В Кремле заявляли, что надеются на трезвость мышления ЕС в вопросе выдачи россиянам "шенгена". Там добавили, что Россия в случае отказа россиянам в шенгенских визах отреагирует крайне негативно, это повлечет ответные меры и контрреакцию.