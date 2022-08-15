МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. Роспотребнадзор запустил на всей территории страны горячую линию по вопросам качества и безопасности детских товаров и школьных принадлежностей. Об этом говорится в сообщении на интернет-портале ведомства. Роспотребнадзор оценил риск распространения вируса "Ланъя"

"Во всех субъектах Российской Федерации начала работу тематическая горячая линия по вопросам качества и безопасности предоставления детских товаров, школьных принадлежностей",- сказано на сайте.

Отмечается, что специалисты ведомства ответят на вопросы, касающиеся качества и безопасности детской одежды, обуви, игрушек, школьной формы, канцелярских товаров, детского питания, а также пояснят действующие нормативные требования к категории товаров, предназначенных для детей и подростков.

Номера телефонов, по которым проводятся консультации в рамках тематической горячей линии, и адреса консультационных центров и пунктов размещены на официальных порталах территориальных органов Роспотребнадзора.