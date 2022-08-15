Путин подписал указ об учреждении звания "Мать-героиня"
Владимир Путин подписал указ об учреждении звания "Мать-героиня"
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МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал указ об учреждении звания "Мать-героиня" и единовременной выплате поощрения в размере 1 миллиона рублей, следует из документа опубликованного на официальном интернет портале правовой информации.
"Установить звание "Мать-героиня" для присвоения матери, являющейся гражданкой РФ, родившей и воспитавшей десять и более детей, являющихся гражданами РФ", — говорится в документе.
Им также устанавливается единовременное поощрение в размере 1 миллиона рублей.
https://1prime.ru/society/20220815/837793792.html
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