МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал указ об учреждении звания "Мать-героиня" и единовременной выплате поощрения в размере 1 миллиона рублей, следует из документа опубликованного на официальном интернет портале правовой информации. Путин заявил о готовности России развивать кооперационные связи

"Установить звание "Мать-героиня" для присвоения матери, являющейся гражданкой РФ, родившей и воспитавшей десять и более детей, являющихся гражданами РФ", — говорится в документе.

Им также устанавливается единовременное поощрение в размере 1 миллиона рублей.