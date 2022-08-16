МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ Роспотребнадзор порекомендовал возобновить практику ношения масок "в общественных местах, в местах скопления людей, на транспорте и в закрытых помещениях (по месту работы или учебы)" в регионах, где в неделю заболевают более 50 человек на 100 тысяч населения, сообщила пресс-служба ведомства. ФАС согласовала цены на препарат от коронавируса "Молнупиравир-Герофарм"

Ведомство направило письмо с соответствующими рекомендациями в свои территориальные органы и организации, а также поручило им активизировать разъяснительную работу с населением, уделяя особое внимание лицам из групп риска — старше 65 лет и больными хроническими заболеваниями. Глава Роспотребнадзора Анна Попова поручила проработать рекомендации с органами исполнительной власти регионов, пояснили в пресс-службе.

В Роспотребнадзоре отметили, что 48,6% выявленных случаев коронавируса приходится на Москву, Санкт-Петербург и Подмосковье, темпы прироста заболеваемости в регионах разные, в отдельных случаях наблюдается снижение заболеваемости.

Также сообщается, что последние 2 недели в России доминируют варианты "омикрона" ВА.4 и ВА.5, на "кентавр" приходится 0,51%, новых случаев "дельтакрона" за это время выявлено не было.

По итогам последней недели в России зарегистрировано 175 680 случаев заболевания COVID-19, показатель заболеваемости составил 119,71 на 100 тысяч населения, что на 49,2% выше, чем на предыдущей неделе. Превышение средних показателей заболеваемости зарегистрировано в 18 регионах, уточнили в ведомстве.