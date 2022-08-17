Шольц назвал важным прямое общение с Путиным по ситуации на Украине
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МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил в беседе со шведской газетой Dagens Nyheter о важности прямого общения с президентом России Владимиром Путиным.
"Как бы трудно это ни было, прямое общение важно, особенно во время кризиса. Я хочу, чтобы наши сообщения дошли до президента России напрямую", — заявил канцлер, уточнив, что хочет донести до российского лидера позицию Запада по ситуации на Украине.
Вместе с тем он отметил, что не считает возможным нормализацию отношений между Россией и Германией в "обозримом будущем".
https://1prime.ru/society/20220817/837804967.html
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