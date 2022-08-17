МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. В странах Евросоюза может смениться власть в связи с изменением общественного мнения о кризисе на Украине, написал в статье для The Spectator чешский писатель Йозеф Буска. В Венгрии назвали политику санкций Евросоюза насквозь ошибочной

В частности, он отметил: "Правительства столкнутся с растущим давлением в пользу "нормализации" отношений с Россией", — а те правительства, которые будут сопротивляться такой политике, на его взгляд, будут сменены.

Буска считает, что мнение европейцев об украинском конфликте может измениться уже к зиме на фоне энергетического кризиса.

"С наступлением зимы на смену переживаниям может прийти отчаяние, а просроченные платежи превратятся в долги. Тем временем боевые действия затянутся, еще больше ослабив первоначальный шок западной аудитории в сторону слегка возмущенного безразличия", — написал автор.

Вместе с тем он отнес жителей Германии, Словакии, Кипра, Болгарии, Чехии и Греции к группе наиболее уязвимых в вопросе поддержки Украины.