МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Идея выплаты при рождении третьего ребенка неплоха, но ее предлагаемый размер — один миллион рублей — мал для того, чтобы семья могла чувствовать себя уверенно, рассказал РИА Новости экс-заместитель министра здравоохранения и социального развития РФ, проректор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов. Роспотребнадзор запустил горячую линию по вопросам о детских товарах

Он напомнил, что программа материнского капитала в России была нужна, чтобы снизить время рождения первого ребенка и увеличить возможность рождения второго. По его словам, сейчас с учетом, что число женщин фертильного возраста сокращается, выходить из демографической ямы можно только при условии формирования в общественном сознании культуры многодетности.

"Что касается миллионной выплаты, в принципе идея неплохая — за третьего ребенка платить миллион, но надо понимать, что в нынешних условиях это уже не просто мало, а катастрофически мало. Потому что миллион — это не та сумма, которая позволит семье, особенно имеющей трех детей, чувствовать себя уверенно", — заявил Сафонов.

Ранее "Известия" сообщили, что Общественная палата направила в рабочую группу Госсовета предложение ввести "многодетный капитал" — выплату в 1 миллион рублей за рождение третьего и последующих детей. Также предлагается увеличить до уровня прожиточного минимума ежемесячное пособие для беременных женщин от 30 лет и будущих мам третьих детей вне зависимости от их материального положения.