МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Минпромторг РФ ожидает, что цены на школьные товары после традиционного сезонного подъема перед началом учебного года пойдут на спад уже в сентябре, сообщила пресс-служба министерства. Росстат подсчитал стоимость набора вещей для первоклассника

Росстат в среду опубликовал данные о динамике изменения цен на товары для школьников. Расчеты произведены по итогам июля 2022 года по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. Набор вещей и канцтоваров для первоклассника для мальчика вырос на 13,91% в годовом выражении до 22,3 тысячи рублей, для девочки – на 11,25% до 26,8 тысячи рублей. Инфляция в России в июле текущего года составила 15,1% в годовом выражении.

"Минпромторг России уделяет особое внимание развитию производства социально значимых товаров — именно к таким относятся школьные товары и принадлежности. Мы находимся в постоянном контакте с профильными организациями, ассоциациями и бизнес-сообществом, а также внимательно следим за ценами на такие товары, в том числе в онлайн-сегменте. Ожидаем, что после традиционного сезонного подъема перед началом учебного года цены на школьные товары пойдут на спад уже в сентябре", — говорится в сообщении министерства.

В комментарии Минпромторг, опираясь на данные Росстата, пишет, как изменились цены на школьные товары в июле 2022 года (по отношению к июлю 2021 года): школьные брюки подорожали в среднем на 13%, сорочки для мальчиков — на 16%, платья из полушерстяных и смесовых тканей — на 6%, блузки для девочек — на 9%, юбки — на 8%, школьные рюкзаки — на 10%, набор фломастеров — на 17%, учебник (учебное пособие, дидактические материалы) — на 18%.

"Похожие данные демонстрирует и проведенный Ассоциацией предприятий индустрии детских товаров (АИДТ) опрос крупнейших производителей и дистрибьюторов школьной формы, школьно-письменных принадлежностей и канцелярских товаров. Изменения цен, по информации АИДТ, касаются в основном ряда зарубежных товаров, в первую очередь из недружественных стран. В настоящее время на рынке предложение продукции школьного ассортимента превышает спрос, а дефицита товара или значительного повышения стоимости не ожидается", — указали в министерстве.

Минпромторг также указывает, что Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) также фиксирует традиционный сезонный рост цен, "который ускорился в июне-июле ввиду сочетания нескольких факторов, в том числе удорожания материалов для изготовления одежды и обуви (повлияло на рост в пределах 8-15%, в основном из-за перестройки логистических процессов и роста валюты) и начала фазы активной подготовки к новому учебному году".