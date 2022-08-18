МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Минстрой подготовил проект изменений Жилищного кодекса РФ, уточняющий порядок оплаты капитального ремонта многоквартирных домов. Документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. В Минстрое выразили обеспокоенность состоянием спецсчетов на капремонт

В июле Конституционный суд потребовал устранить неопределенность норм, регулирующих оплату капитального ремонта. В частности, нарекания суда вызвало определение многоквартирного дома как единого объекта, хотя на практике он может состоять из нескольких секций, введенных в строй в разное время.

От даты сдачи дома зависит, когда с владельцев помещений в нем начинают собирать взносы на капремонт. Сроки возникновения обязанности по уплате взносов определяют региональные власти, но они не должны превышать пяти лет с даты включения дома в региональную программу капремонта.

Из-за недостаточной определенности понятия "многоквартирный дом, введенный в эксплуатацию" он может быть включен в программу капремонта еще до завершения строительства всех секций. И позднее взносы на капремонт начинают собирать со всех собственников одновременно вне зависимости от даты ввода конкретных частей здания. Суд пришел к выводу, что такое положение ставит собственников помещений в неравное положение.

Подготовленный министерством законопроект предлагает дополнить статью 168 Жилищного кодекса положением о том, что многоквартирные дома, строительство и ввод в эксплуатацию которых осуществлялись отдельными этапами, включаются в региональную программу капремонта после ввода ‎в эксплуатацию последнего этапа строительства. В статье 170 уточняется момент возникновения обязанности по уплате взносов на капремонт при поэтапном строительстве дома.

Также законопроектом предлагается дополнить статью 170 положением о зачете излишне уплаченных взносов на капремонт при оплате будущих расчетных периодов.