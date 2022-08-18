Минюст предложил запретить аресты предпринимателей за нетяжкие экономические преступления
МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Минюст России подготовил изменения в Уголовно-процессуальный кодекс РФ (УПК), которые предусматривают запрет на арест предпринимателей по экономическим преступлениям средней тяжести, сообщается на сайте ведомства.
"Предлагается установить запрет избрания меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении подозреваемого, обвиняемого в совершении преступлений небольшой и средней тяжести в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности", — сказано в сообщении.
В министерстве пояснили, что исключением будут считаться случаи, если предприниматель нарушит ранее избранную меру пресечения или попытается скрыться от органов предварительного расследования или от суда.
Также предлагается установить приоритет применения судом в отношении указанной категории лиц иной меры пресечения, позволяющей продолжить осуществление ими предпринимательской деятельности.
Кроме того, Минюст предложил обязать следователей согласовывать с прокуратурой ходатайства об аресте бизнесменов по экономическим преступлениям.
"Поправки предусматривают необходимость получения следователем согласия прокурора на возбуждение перед судом ходатайства об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении лиц, подозреваемых, обвиняемых в совершении преступлений в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности", — сказано в сообщении.
Минюст также разработал поправки к УПК, которые предусматривают сокращение в два раза максимальных сроков следствия по экономическим преступлениям.
"Предусматривается сокращение максимального срока предварительного следствия по данной (экономической — ред.) категории дел с 12 до 6 месяцев", — сказано в сообщении.
В министерстве пояснили, что принятие законопроекта позволит расширить гарантии подозреваемых, обвиняемых в совершении преступлений в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.
Законопроект разработан во исполнение поручения президента России Владимира Путина и находится в процессе согласования с заинтересованными государственными органами и организациями.
Изменения предлагается внести в Уголовно-процессуальный кодекс РФ.
https://1prime.ru/society/20220818/837823296.html