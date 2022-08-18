МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Минюст России подготовил изменения в Уголовно-процессуальный кодекс РФ (УПК), которые предусматривают запрет на арест предпринимателей по экономическим преступлениям средней тяжести, сообщается на сайте ведомства. Региональные предприниматели нарастили продажи на Wildberries

"Предлагается установить запрет избрания меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении подозреваемого, обвиняемого в совершении преступлений небольшой и средней тяжести в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности", — сказано в сообщении.

В министерстве пояснили, что исключением будут считаться случаи, если предприниматель нарушит ранее избранную меру пресечения или попытается скрыться от органов предварительного расследования или от суда.

Также предлагается установить приоритет применения судом в отношении указанной категории лиц иной меры пресечения, позволяющей продолжить осуществление ими предпринимательской деятельности.

Кроме того, Минюст предложил обязать следователей согласовывать с прокуратурой ходатайства об аресте бизнесменов по экономическим преступлениям. Российские предприниматели назвали валюту "наказанием для бизнеса"

"Поправки предусматривают необходимость получения следователем согласия прокурора на возбуждение перед судом ходатайства об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении лиц, подозреваемых, обвиняемых в совершении преступлений в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности", — сказано в сообщении.

Минюст также разработал поправки к УПК, которые предусматривают сокращение в два раза максимальных сроков следствия по экономическим преступлениям.

"Предусматривается сокращение максимального срока предварительного следствия по данной (экономической — ред.) категории дел с 12 до 6 месяцев", — сказано в сообщении.

В министерстве пояснили, что принятие законопроекта позволит расширить гарантии подозреваемых, обвиняемых в совершении преступлений в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

Законопроект разработан во исполнение поручения президента России Владимира Путина и находится в процессе согласования с заинтересованными государственными органами и организациями.

Изменения предлагается внести в Уголовно-процессуальный кодекс РФ.