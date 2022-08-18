МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Сергей Миронов, лидер думской партии "Справедливая Россия — За правду", предложил увеличить в России прожиточный минимум, а также минимальную зарплату до 31 тысячи рублей. Миронов направил письмо с предложением вице-премьеру Татьяне Голиковой. Госдума разрешила использовать маткапитал для оплаты образовательных услуг

"Накануне направил официальное письмо вице-премьеру Татьяне Голиковой по вопросу социально-экономического развития страны. Предлагаю повысить в стране уровень прожиточного минимума и минимальной заработной платы до 31 тысячи рублей", — написал он в своём Telegram-канале.

Он отметил, что государству необходимо предоставлять гражданам адресную поддержку.

"Эти тенденции ярко свидетельствуют о том, что государству необходимо более активно поддерживать граждан, как предоставляя адресную поддержку наиболее нуждающимся, так и стимулируя увеличение потребительского спроса в стране", — уточнил он.