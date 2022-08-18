Миронов предложил увеличить минимальную зарплату до 31 тысячи рублей
Сергей Миронов предложил повысить в России минимальную зарплату до 31 тысячи рублей
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МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Сергей Миронов, лидер думской партии "Справедливая Россия — За правду", предложил увеличить в России прожиточный минимум, а также минимальную зарплату до 31 тысячи рублей. Миронов направил письмо с предложением вице-премьеру Татьяне Голиковой.
"Накануне направил официальное письмо вице-премьеру Татьяне Голиковой по вопросу социально-экономического развития страны. Предлагаю повысить в стране уровень прожиточного минимума и минимальной заработной платы до 31 тысячи рублей", — написал он в своём Telegram-канале.
Он отметил, что государству необходимо предоставлять гражданам адресную поддержку.
"Эти тенденции ярко свидетельствуют о том, что государству необходимо более активно поддерживать граждан, как предоставляя адресную поддержку наиболее нуждающимся, так и стимулируя увеличение потребительского спроса в стране", — уточнил он.
https://1prime.ru/society/20220818/837827097.html
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