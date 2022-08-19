Посол Индонезии оценил вероятность встречи Путина и Зеленского на полях G20
Посол Таварес: Украина не просила организовать встречу Зеленского и Путина на саммите G20
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МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. Украина не обращалась к Индонезии с предложением организовать на полях саммита G20 встречу президента России Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского, заявил в беседе с РИА Новости посол Индонезии в России Хосе Таварес.
"Украина не выходила на нас с подобным предложением, но Индонезия была бы очень рада содействовать проведению такой встречи на полях G20", — сказал посол, отметив, что "Индонезия пригласила, конечно же, Россию, президента Путина, как члена "двадцатки", но и Зеленского, чтобы попробовать наладить какой-то контакт".
https://1prime.ru/society/20220819/837830522.html
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