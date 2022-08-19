МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. Украина не обращалась к Индонезии с предложением организовать на полях саммита G20 встречу президента России Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского, заявил в беседе с РИА Новости посол Индонезии в России Хосе Таварес. Путин обсудил с президентом Индонезии продовольственную безопасность

"Украина не выходила на нас с подобным предложением, но Индонезия была бы очень рада содействовать проведению такой встречи на полях G20", — сказал посол, отметив, что "Индонезия пригласила, конечно же, Россию, президента Путина, как члена "двадцатки", но и Зеленского, чтобы попробовать наладить какой-то контакт".