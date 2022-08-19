МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. Уведомление о необходимости доработать заявление на детские пособия, а также уведомление о предоставлении неполного комплекта документов не являются отказом в назначении пособия, при получении отказа можно подать обращение о пересмотре решения, сообщили в Министерстве труда и социально защиты. На выплаты страховых пенсий и пособий направят средства из резервного фонда

"Если вы подали заявление на пособие и не согласны с решением о размере пособия или об отказе, то его можно обжаловать. Для этого нужно подать обращение о пересмотре решения", — говорится в сообщении ведомства в Telegram.

В Минтруде уточнили, что сделать это можно через сайт или клиентскую службу Пенсионного фонда, специальный сервис на портале госуслуг, отделение соцзащиты или МФЦ в зависимости от вида пособия.

Также в министерстве обратили внимание, что если у семьи изменился доход или отказ был связан с несоблюдением правила "нулевого дохода", а теперь родители устроились на работу, обратиться за пособием можно повторно.

"Если вам пришло уведомление о том, что заявление требует доработки, то это не отказ… Если при личном обращении вы предоставили неполный комплект документов, то вас об этом уведомят — это также не будет отказом в назначении пособия", — обращают внимание в Минтруде.

Ранее генеральный прокурор России Игорь Краснов поручил прокурорам проверить органы социальной защиты, территориальные подразделения Пенсионного фонда РФ и МФЦ из-за выявленных нарушений при назначении и выплате социальной поддержки семьям с детьми.

В ведомстве сообщили, что в ходе масштабной проверки пересмотрены тысячи незаконных отказов в социальных выплатах на детей.