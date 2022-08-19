США разрешили выплаты российских пенсий на территории страны
США разрешили выплаты российских пенсионных начислений американским гражданам
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ВАШИНГТОН, 19 авг — ПРАЙМ. США разрешили проведение выплат российских пенсионных начислений американским гражданам, а также лицам без гражданства США, проживающим за пределами РФ, говорится в опубликованной в пятницу генеральной лицензии американского министерства финансов.
"Разрешить транзакции, связанные с пенсионными платежами гражданам США и не гражданам США, которые находятся за пределами Российской Федерации", — указано в документе.
В документе отмечается, что данная генеральная лицензия заменяет собой предыдущую, выданную 2 июня 2022 года, которая разрешала операции, необходимые для обработки пенсионных выплат гражданам США.
После начала спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
https://1prime.ru/society/20220819/837839635.html
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