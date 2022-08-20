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В Евросоюзе выступили против запрета на въезд россиян
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МИД Португалии выступил против запрета на въезд в Евросоюз для россиян, сообщил представитель министерства в интервью газете ECO. В МИД заявили: "Португалия считает, что главной... ПРАЙМ, 20.08.2022
новости, общество , экономика, мировая экономика, евросоюз, португалия, визы, россияне
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7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 20 авг — ПРАЙМ. МИД Португалии выступил против запрета на въезд в Евросоюз для россиян, сообщил представитель министерства в интервью газете ECO.
В МИД заявили: "Португалия считает, что главной целью санкционного режима должна быть российская "военная машина", а не российский народ".