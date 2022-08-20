МОСКВА, 20 авг — ПРАЙМ. МИД Португалии выступил против запрета на въезд в Евросоюз для россиян, сообщил представитель министерства в интервью газете ECO. В Финляндии заявили, что не планируют аннулировать выданные россиянам визы

В МИД заявили: "Португалия считает, что главной целью санкционного режима должна быть российская "военная машина", а не российский народ".