МОСКВА, 20 авг — ПРАЙМ. Министр иностранных дел Великобритании и кандидат в премьер-министры страны Лиз Трасс выступила против участия президента России Владимира Путина в саммите G20, который намечен в ноябре в Индонезии, передает Reuters. Трасс предрекла Британии тяжелую зиму

Агентство приводит высказывание пресс-секретаря МИД Великобритании: "Россия не имеет морального права заседать в G20, пока продолжается ее агрессия в Украине", — приводит агентство слова.

При этом в британском внешнеполитическом ведомстве приветствовали стремление Индонезии обсудить ситуацию на Украине, а также намеки, что эта страна может принять участие в саммите, и ее представит президент Владимир Зеленский.

Ранее Лиз Трасс заявляла, что готова на саммите "вызывать на разговор" президента России Владимира Путина.