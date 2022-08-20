МОСКВА, 20 авг — ПРАЙМ. Депутаты Скупщины (парламента) Черногории большинством голосов в ночь на субботу проголосовали за недоверие правительству республики во главе с Дританом Абазовичем, трансляция велась на сайте заксобрания. СМИ: в Черногории начали оформлять "заморозку" недвижимости россиян

Инициаторами голосования выступила бывшая правившая Демократическая партия социалистов (ДПС) Мило Джукановича и ее партии-партнеры. Даниел Живкович из ДПС сообщил, что 68 из 81 парламентария поддержали рассмотрение вопроса доверия правительству, так как кабмин Абазовича за 100 дней не выполнил обязательства по приближению к членству в ЕС.

В ответ премьер указал, что реальными причинами обсуждения вопроса доверия являются подписание Основополагающего договора с Сербской православной церковью (СПЦ), против которого выступал Джуканович, и борьба с криминалом и коррупцией, близкой ДПС. По словам премьера, Черногорией 30 лет управляют оргпреступность, наркокартели и контрабандисты сигарет. В минувшую среду Абазович лично участвовал в уничтожении 1,5 тысяч блоков контрабандных сигарет, арестованных в порту Бар в феврале. Бурное обсуждение успехов и ошибок кабмина в пятницу продолжалось 12 часов с несколькими перерывами и завершилось голосованием после полуночи в субботу.

"За недоверие 43-му правительству Черногории проголосовали 50 депутатов, одна воздержалась. Тем самым кабмин потерял доверие, заседание завершено", — огласил президиум результаты.

Абазович заранее назвал вотум недоверия "победой ДПС", но отметил, что несколько его последователей со временем приведут к уходу президента Джукановича с политической сцены.

До формирования нового парламентского большинства нынешний кабмин Черногории останется в техническом мандате и продолжит исполнять свои обязанности до избрания нового состава правительства.