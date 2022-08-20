ПРАГА, 20 авг — ПРАЙМ. Влиятельные члены руководства обеих палат парламента Чехии, глава комитета по международным делам, обороне и безопасности сената Павел Фишер и глава комитета по международным делам палаты депутатов Марек Женишек, выступили против выдачи шенгенских виз гражданам РФ, сообщило Чешское радио. В МИД Кипра высказали позицию в отношении выдачи виз россиянам

В последнее время представители ряда западных государств призывали запретить выдачу виз гражданам России. В Кремле заявляли, что надеются на трезвость мышления ЕС в вопросе выдачи россиянам "шенгена". Там добавили, что Россия в случае отказа россиянам в шенгенских визах отреагирует крайне негативно, это повлечет ответные меры и контрреакцию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что недружественные к России страны Европы вводят санкции "до беспамятства".

"В целях безопасности граждан стран ЕС, в том числе граждан Чехии, выдача шенгенских виз для граждан РФ должна быть полностью прекращена. Но для тех россиян, которые нуждаются в поддержке, должно быть сохранено право обращаться в страны ЕС с просьбой о проживании и международной охране", — сказал Фишер.

По словам Фишера, он давно выступает за подобные меры. Кроме прочего, Фишер назвал скандальным разрешения некоторые стран ЕС выдавать российским бизнесменам гражданство или вид на жительство в обмен на их инвестиции в экономику данных стран.

По мнению Женишека, запрет на выдачу шенгенских виз россиянам должен был стать одной из первых санкций по отношению к РФ.

По словам Фишера и Женишека, идею о запрете на выдачу шенгенских виз россиянам в рамках всего ЕС поддерживают многие члены обеих палат чешского парламента.

В самой Чехии запрет на выдачу въездных виз и на проживание в республике для граждан РФ, за исключением гуманитарных целей, решением МИД был выдан 25 февраля, а в июле был продлен до конца марта 2023 года.

Глава МИД страны Ян Липавский намерен вынести вопрос о запрете на выдачу шенгенских виз для россиян в рамках всего ЕС на внеочередное заседание руководителей дипведомств стран ЕС, которое намечено провести 30-31 августа 2022 года в Праге. Чехия во второй половине этого года председательствует в Евросоюзе.